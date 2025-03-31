سيارة أوروبية موديل 2025 بناقل حركة أوتوماتيك وسعر أقل من 800 ألف جنيه

كتب - محمود أمين:

تعتبر رينو تاليانت 2025 أحد الخيارات المثالية للباحثين عن سيارة تجمع بين الجودة العالية والعلامة التجارية العريقة مع سعر مناسب. ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي،

في التقرير الآتي نستعرض مواصفات رينو تاليانت وأسعارها الرسمية في السوق المصري:

تقدم رينو تاليانت بمحرك تربو سعة 1.0 لتر، التي تمثل خيارًا جيدًا للمستهلكين الذين يبحثون عن سيارة تجمع بين علامة عريقة والسعر المناسب، ومع اقتراب بداية العام الجديد قد تكون سيارة رينو قريبة لعدد من المستهلكين في مصر.

تأتي رينو تاليانت بمحرك تربو 1.0 لتر يولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

تتميز هذه السيارة بتصميم عصري وأبعاد يبلغ طولها 4396 مم وعرضها 1848 مم، كما تتمتع بخلوص أرضي يبلغ 161 مم وقاعدة عجلات بطول 2649 مم.

تأتي رينو تاليانت مجهزة بالعديد من مواصفات الأمان الحديثة التي تضمن سلامة السائق والركاب، مثل 4 وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS)، ونظام توزیع قوة الفرامل الإلكتروني (EBD).

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع السيارة بحساسات ركن أمامية وخلفية، نظام تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات، وكشافات ضباب أمامية وخلفية،.

تتميز تاليانت بتجهيزات ترفيهية، مثل شاشة تعمل باللمس بقياس 8 بوصة، تدعم أنظمة الهواتف الذكية مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف وشاشة عدادات 4.2 بوصة.

كذلك، تتوفر السيارة بنظام دخول وتشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رينو الذكي)، وتكييف هواء أوتوماتيكي، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى حساسات ضوء ومطر.

رينو تاليانت متوفرة في مصر بفئتين من التجهيزات، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من 699 ألف جنيه، بينما تصل أسعار الفئة الثانية إلى 799 ألف جنيه.

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