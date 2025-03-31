نصائح مهمة لتهيئة سيارتك في العيد.. تعرف عليها

كتب - محمود أمين:

في أيام الأعياد تسعى غالبية الأسر في مصر لقضاء تلك الأيام خارج المدن، ويحرص الكثير منهم على السفر وزيارة الأهل في مختلف المحافظات.

ومع تزايد حركة السفر، يصبح من الضروري على السائقين التأكد من جاهزية سياراتهم لضمان رحلة آمنة ومريحة؛ إليك مجموعة من النصائح المهمة التي تساعدك في تهيئة سيارتك قبل السفر:

التحقق من مستوى زيت المحرك

قبل الانطلاق في رحلتك، من الضروري التأكد من مستوى زيت المحرك. للقيام بذلك، يجب أن تكون السيارة في وضع أفقي، ثم قم بتشغيل المحرك حتى يصل لدرجة الحرارة المعتادة. بعد ذلك، أوقف السيارة لمدة خمس دقائق، ثم استخدم مقياس الزيت للتحقق من المستوى. في حالة النقص، قم بإضافة الزيت المناسب.

فحص ضغط الإطارات

من الأمور الأساسية التي يجب فحصها قبل السفر هي ضغط هواء الإطارات. إذا كنت تواجه مشكلة في ضغط الإطارات، من الأفضل التوجه إلى مختص لتعديل الضغط المناسب، لتجنب خطر انفجار الإطارات أو فقدان الهواء أثناء القيادة.

مستوى زيت الفرامل

يجب عليك أيضًا التحقق من مستوى زيت الفرامل. في حال ملاحظة أي نقص في الزيت، فهذا قد يشير إلى تآكل تيل الفرامل، وهو ما قد يشكل خطرًا على سلامتك وسلامة من معك في السيارة. تأكد من تغيير تيل الفرامل إذا لزم الأمر قبل بدء الرحلة.

التأكد من حالة البطارية

لتجنب التعطل المفاجئ أثناء السفر، من المهم التأكد من أن البطارية في حالة جيدة. يمكنك فحصها بإزالة الكابل السالب أولًا، ثم الكابل الموجب. إذا كانت البطارية سائلة، تحقق من وجود كمية كافية من الماء. أما إذا كانت بطارية جافة، فتأكد من أنها قادرة على توليد الكهرباء التي تحتاجها السيارة.

فحص مياه الردياتير

قبل بدء السفر، تأكد من أن هناك كمية كافية من الماء في مبرد المحرك (الردياتير). إذا كانت المياه غير كافية، قم بإضافة المزيد. ولكن احذر من فتح غطاء الردياتير إذا كان المحرك ساخنًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعرضك لحرارة بخار الماء المتسارع والذي يمكن أن يسبب حروقًا.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك التأكد من أن سيارتك جاهزة للرحلة وأنك ستتمتع بسفر آمن ومريح خلال عطلة عيد الفطر.

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