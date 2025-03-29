تخفيض وكاش باك حتى 120 ألف جنيه على بيستون B70S الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة مصر حلوان للاستيراد، الوكيل الرسمي لعلامة بستيون الصينية في مصر، سيارتها بستيون B70S الجديدة موديل 2025 الجديدة بفئتين من التجهيزات خلال شهر مارس الجاري.

تباع بستيون B70 S الجديدة خلال الشهر الجاري بتخفيض وكاش باك يتراوح بين 100 إلى 120 ألف جنيه، وتبدأ أسعارها بعد عرض الكاش باك من 1,355,000 جنيه للفئة الأولى، و1,375,000 جنيه للفئة الثانية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بيستون B70S الجديدة بالسوق المصري:

تقدم بستيون B70S الجديدة في مصر بطول 4555 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1515 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

تعتمد بستيون B70S على محرك سعه 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك وتحتاج الي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وعزم دورانها يصل الي 258 نيوتن/متر وتصل لسرعة قصوى 190 كم/ساعة.

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