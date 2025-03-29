توقعات: رسوم ترامب قد تقلص صادرات السيارات الألمانية بنسبة تصل إلى 29%

ميونخ - (د ب أ):

تتوقع شركة "ديلويت" للتدقيق المحاسبي والاستشارات الإدارية أن تؤدي الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انخفاض حاد في صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الفرع الألماني للشركة في ميونخ، فإنه من المتوقع أن تنخفض صادرات شركات تصنيع السيارات وقطع الغيار الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 29%، وهوا ما يعادل خسارة قدرها 2ر8 مليار يورو.

وتستند حسابات ديلويت إلى بيانات "مشروع تحليل التجارة العالمية"، وهي شبكة بحثية دولية لتحليل تدفقات التجارة. وقال هارالد بروف، رئيس قسم السيارات العالمي في شركة ديلويت، إن شركات السيارات الألمانية باعت 3ر1 مليون سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي.

ووفقا لبيانات بروف، فإن شركات تصنيع السيارات الألمانية، التي تدير بالفعل مصانع لها في الولايات المتحدة، لن تتمكن ببساطة من نقل إنتاجها إلى هناك، حيث تعمل مصانعها بالفعل بنسبة 70% من طاقتها. وقال بروف: "سيكون من الضروري هنا القيام باستثمارات كبيرة في قدرات إنتاجية جديدة".

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