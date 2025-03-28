طريقة تلميع المصابيح الأمامية للسيارة في المنزل ..خطوات بسيطة

كتب - محمود أمين :

إذا لاحظت أن مصابيح سيارتك الأمامية أصبحت ضبابية أو فقدت وضوحها، فإن تنظيفها وتلميعها قد يكون الحل لإعادة لمعتها. بدلاً من التوجه إلى ورش متخصصة التي قد تكلفك مبلغًا كبيرًا، يمكنك القيام بذلك بنفسك وبطريقة احترافية. إليك كيفية تلميع المصابيح الأمامية في المنزل:

الخطوة الأولى: فحص المصابيح الأمامية

قبل أن تبدأ في تلميع المصابيح، قم بفحصها في وضح النهار، سواء كانت مضاءة أو مطفأة. إذا كانت تظهر ضبابية أو غير واضحة، فقد تحتاج إلى عملية تلميع أو حتى استبدال المصابيح إذا كانت حالتها سيئة جدًا.

الخطوة الثانية: غسل المصابيح

استخدم صابون السيارة العادي والماء الدافئ لغسل المصابيح جيدًا. الأوساخ المتراكمة قد تكون السبب وراء المظهر الضبابي، وفي بعض الأحيان، يكفي تنظيف المصابيح جيدًا لتكون واضحة من جديد.

الخطوة الثالثة: تقييم حالة المصابيح

عند ملاحظة أن المصابيح بدأت في امتصاص الخدوش، ستلاحظ وجود ضبابية ناتجة عن تآكل الطبقة الصلبة للمصباح وظهور البولي كربونات الناعم. ابحث عن علامات التقشير أو الشقوق، خاصة في الزوايا أو في المناطق العلوية. إذا كانت هذه العلامات واضحة، فقد تكون بحاجة إلى تلميع عميق أو استبدال الطبقة البلاستيكية الخارجية في المصباح.

الخطوة الرابعة: التلميع في المنزل

إليك الخطوات التي يمكنك اتباعها لتلميع المصابيح الأمامية:

تنظيف المصابيح: اغسل المصابيح جيدًا باستخدام صابون السيارة والماء الدافئ لإزالة الأوساخ والاتساخات.

تجفيف المصابيح: تأكد من أن المصابيح جافة تمامًا قبل البدء في عملية التلميع.

الصنفرة: استخدم ورق صنفرة ناعم (من 800 إلى 2000 حُبيبة) وابدأ في صنفرة المصابيح بحركة دائرية. ابدأ بالحبيبات الأقل حجمًا (800) وواصل باستخدام الحبيبات الأكبر للحصول على أفضل نتائج.

تنظيف المصابيح مجددًا: بعد الصنفرة، اغسل المصابيح مرة أخرى لإزالة أي بقايا من ورق الصنفرة.

استخدام معجون التلميع: ضع كمية صغيرة من معجون التلميع على قطعة قماش ناعمة وابدأ في فرك المصابيح بحركات دائرية. استمر في التلميع حتى تبدأ المصابيح في اللمعان وتستعيد بريقها.

حماية المصابيح: بعد التلميع، استخدم مادة حامية مثل الشمع أو السيلانت لحماية المصابيح من الخدوش والأوساخ. ستساعد هذه المادة على الحفاظ على المصابيح لفترة أطول.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك استعادة لمعان المصابيح الأمامية لسيارتك وتوفير المال بدلًا من اللجوء إلى المتخصصين.

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