قائمة بـ4 سيارات "زيرو" في مصر لا تتجاوز 750 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

يبحث قطاع من المستهلكين المقبلين على شراء سيارة جديدة في السوق المصري، عن السيارات الجديدة الأقل سعرًا مع الانخفاضات الأخيرة.

ويتوفر في مصر خلال شهر مارس الجاري 4 سيارات جديدة بمصر لا تتجاوز أسعارها 750 ألف جنيه.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على الـ 4 سيارات:

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

شيفرولية أوبترا

تعمل أوبترا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 724,900 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر رسمي 749,900 جنيه.

رینو تالیانت

الفئة الأولى من رينو تاليانت سعرها الرسمي 699 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT.

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