بي إم دبليو تطلق استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي في الصين

شينيانج - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي إم دبليو عن إطلاق استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي في الصين تستهدف تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنشطتها بالدولة.

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية وهي تحسين تجربة المستخدم وتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز التعاون المفيد لجميع أطراف سلاسل التوريد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن أوليفر تسيبسه الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية القول إن "بي.إم.دبليو تعتبر الذكاء الاصطناعي محركا رئيسيا لتوفير حلول نقل أذكى وأكثر أمنا وتركيزا عن الإنسان".

واعلنت الشركة الألمانية عن دمج نماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي مع الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أول طراز مصنوع في الصين من الجيل التالي، والمقرر إطلاقه عام 2026، مما سيعزز التفاعل الطبيعي والسلس بين السيارات والسائقين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت بي إم دبليو أن طراز الجيل الجيل الثاني نيو كلاسه سيضم حل اتصال ذكيا من شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.

وتمتلك بي.إم.دبليو أكبر شبكة أبحاث وتطوير خارج ألمانيا في الصين من خلال مراكز الأبحاث والتطوير في مدن بكين وشنغهاي وشينيانج ونانينج.

وقال شين جرين الرئيس الإقليمي لمجموعة بي.إم.دبليو في الصين "باعتباره محورا رئيسيا لاستراتيجيتنا للذكاء الاصطناعي ستواصل بي.إم.دبليو الابتكار اعتمادا على مجموعة تكنولوجيا الجيل الثاني، والتحسين والإثراء المستمر لكل السيناريوهات الذكية للمستخدمين الصينيين".