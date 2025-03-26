سمارت تطلق سيارتها #5 الكهربائية الجديدة بالأسواق.. أسعار ومواصفات

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة سمارت الألمانية لصناعة السيارات الكهربائية، عن إطلاق سيارتها “#5” الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات المتوسطة.

وحددت الشركة الألمانية سعر بيع سيارتها الجديدة حيث تبدأ من 45 ألف و900 يورو (مليونين و500 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها “#5” الجديدة تأتي بطول 4.70 متر، وتوفر أماكن جلوس مريحة لخمسة أشخاص، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي نحو 1500 لتر، بالإضافة إلى 72 لترا في الصندوق الأمامي.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة “#5” الجديدة على سواعد محرك كهربائي خلفي بقوة 250 كيلووات/340 حصان أو 267 كيلووات/363 حصان.

كما تتوفر السيارة بنسخة دفع رباعي تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة 432 كيلووات/588 حصان. وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 200 كلم/س.

وتتوفر للسيارة الكهربائية بطارية سعة 76 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 465 كلم أو بطارية سعة 100 كيلووات ساعة، مع مدى سير يصل إلى 590 كلم.