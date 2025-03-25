سيارة في مصر تقطع 1000 كم بخزان وقود واحد ..تعرف عليها

كتب. محمود أمين |

تقدم نيسان مصر سيارتها الرياضية متعددة الأستخدامات كبيرة الحجم إكس تريل بتقنية e-Power، التي تتميز بتوفرها للوقود، حيث تقطع هذه السيارة مسافة 1000 كم بخزان واحد من الوقود.

عتمد تكنولوجيا الدفع الجديدة من نيسان على مفهوم السيارات الهجينة التي لا تحتاج لتوصيل الكهرباء، ولكنها ليست هجينة بمفهومها التقليدي، حيث يعمل محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات كمولد، يشحن بطارية صغيرة جدًا سعة 1.8 كيلو واط في الساعة تستخدم لتشغيل المحركات الكهربائية.

عززت نيسان التكنولوجيا بشكل كبير بمحرك متغير الضغط ونظام الدفع الرباعي "e-4force"؛ نظرًا لأن نظام الدفع بجميع العجلات AWD كهربائي بالكامل أيضًا.

وتدعي نيسان أن هذا النظام يمكن أن يتفاعل أسرع بـ1.0000 مرة من الإعداد الميكانيكي.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

تعمل منظومة الدفع بجانب بطارية كهربائية صغيرة السعة تبلغ 1.73 كيلوواط ساعة تشحن بواسطة محرك البنزين، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي مقصورة السيارة شاشة لمسية مقاس 9 بوصات تدعم نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، نظام صوتي من bose بـ10 مكبرات صوت، نظام ملاحة متطور مع خرائط ثلاثية الأبعاد.

تقدم السارة محليا بنسخة الخمس مقاعد والسبع مقاعد وبنظامي للدفع إي باور و إي فورث. تبدأ اسعار السيارة الرسمية من 2 مليون و200 الف جنيه وتصل 2 مليون و500 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

وتقدم نيسان السيارة بضمان شامل 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمده خمس سنوات أو 100 ألف كم أيهما اقرب.

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