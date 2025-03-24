أرخص سيارة موفرة للوقود في مصر.. أسعار ومواصفات

كتب- محمود أمين:

في ظل الارتفاعات المنتظرة في أسعار الوقود في مصر خلال الأشهر المقبلة، يبحث العديد من السائقين عن حلول توفر لهم استهلاك الوقود وتخفف من الأعباء المالية.

وتأتي رينو تاليانت كخيار جيد للمستهلكين المقبلين على الشراء، حيث تتميز بكفاءة في استهلاك الوقود، كما أنها السيارة الأرخص من بين السيارات الموفرة للوقود.

نستعرض مواصفاتها من خلال الآتي:

تمتلك تاليانت محركًا تربو سعة 1.0 لتر، يولد قوة 100 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، تستهلك السيارة في المتوسط 5.6 لتر من الوقود كل 100 كم، وهي تعد من أوفر السيارات استهلاكاً للوقود.

تاليانت يبلغ طولها 4,396 مم، وعرض 1,848 مم، وارتفاع 1,501 مم مع قاعدة عجلات 2,649 مم. خلوص الأرضي في تاليانت يصل إلى 161 مم.

تقدم تاليانت بشاشة لمس 8 بوصة تدعم نفس التقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto، لكن عجلة القيادة فيها مصنوعة من الجلد.

تجهيزات الأمان في سيارة رينو تشمل 4 وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني ESP، حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات.

تبدأ أسعار تاليانت من 699,000 جنيه للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 799,000 جنيه.

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