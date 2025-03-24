160 ألف جنيه.. انخفاض في أسعار بيجو 2008 بمصر

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة مانسكو، الوكيل المعتمد لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، عن تخفيضات جديدة على أسعار سيارتها بيجو 2008، ووصل التراجع إلى 160 ألف جنيه، نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة وأسعارها الجديدة:

الأسعار بعد التخفيضات

شهدت بيجو 2008 تراجعاً في أسعارها، حيث انخفضت الفئة الأولى منها بمقدار 160 ألف جنيه، بينما تراجعت الفئة الثانية بمقدار 150 ألف جنيه. ليصبح سعر الفئة الأولى من السيارة 1,499,990 جنيه، بينما سعر الفئة الثانية بلغ 1,649,990 جنيه، بتخفيض 150 ألف جنيه.

المساحات

تأتي السيارة بطول 4300 مم، عرض 1540 مم، وارتفاع 1550 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2605 مم. كما توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 434 لتراً، فضلاً عن عجلات رياضية بقياس 17 بوصة.

المحرك والأداء

تحتوي السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1200 سي سي مع شاحن توربيني، يولد قوة تصل إلى 130 حصان وعزم دوران أقصى قدره 230 نيوتن. متر عند 1750 لفة بالدقيقة. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتتمكن بيجو 2008 من التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 9.3 ثانية.

وسائل الأمان والتكنولوجيا

تقدم بيجو 2008 مجموعة من أنظمة الأمان المتطورة مثل 4 وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)، أنظمة الفرامل المتقدمة مثل ABS وEBD، بالإضافة إلى أنظمة دعم مثل HLA وESC. كما تم تزويد السيارة بحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية بزاوية 180 درجة.

التجهيزات الداخلية والترفيهية

تتمتع السيارة بشاشة لمسية قياس 7 بوصات تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تضم فتحه سقف بانورامية وشاحن لاسلكي. كما يأتي نظام التكييف أوتوماتيكي.

الأسعار الرسمية الجديدة لـ"بيجو 2008"

يبدأ سعر بيجو 2008 موديل 2024 من مليون و660 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى مليون و800 ألف جنيه.

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