قائمة بالسيارات الكروس أوفر الجديدة بمصر.. سعرها أقل من مليون جنيه

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المواطنين بسوق السيارات المصري عن أسعار السيارات الكروس أوفر الجديدة التي تباع تحت المليون جنيه خلال شهر مارس الحاري من العام 2025 الجاري.

يضم التقرير التالي أرخص السيارات الكروس أوفر التي تباع تحت المليون، وأبرزها تيجو 4 برو وجاك JS2 وتبدأ أسعارها من 795 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أرخص السيارات كروس أوفر:

جاك JS2

تقدم جاك JS2 خلال مارس 2025 الجاري بسعر 795 ألف جنيه.

تعتمد جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

شيري تيجو 3

تقدم أسعار شيري تيجو 3 الرياضية بفئة واحدة سعرها الرسمي 830 ألف جنيه.

تقدم شيري تيجو 3 بمحرك سعة 1.500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة 125 حصان، وعزم أقصى 160 نيوتن متر عند 3900 لفة بالدقيقة.

تستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

شيري تيجو 4 برو

تقدم الفئتين الأولي والثانية من تيجو 4 برو تحت المليون جنيه وأسعارها الرسمية تبدأ من 910,000 جنيه للفئة الأولى Comfort، والفئة الثانية Luxury بسعر 995,000 جنيه.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

جيلي GX3 Pro

تقدم جيلي GX3 PRO الجديدة التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium، ويبلغ سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

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