بعد التخفيض.. أسعار ومواصفات شيري تيجو 7 برو 2025 الجديدة

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو الوكيل المحلي لعلامة شيري بالسوق المصري، سيارتها تيجو 7 برو 2025 الجديدة الـSUV الرياضية بتخفيض قيمتها 100 ألف جنيه خلال شهر شهر رمضان الكريم.

تتوفر شيري تيجو 7 برو الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بعد التخفيض بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و250 ألف جنيه للفئة الأولى و مليون و360 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا .

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري تيجو 7 برو التفصيلية بالسوق المصري:

تعتمد شيري تيجو 7 برو على محرك سعة 1500 سي سي موزعة على 4 سلندرات مع تربو لتوليد قوة 154 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة بالارتباط مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

قدمت تيجو 7 برو بطول 4.50 متر مع قاعدة عجلات 2.67 متر بجانب عرض 1.84 متر وارتفاع 1.74 متر.

شملت مواصفات الأمان القياسية في تيجو 7 برو أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التوازن أثناء القيادة على المرتفعات والمنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات وحساسات ركن خلفية مرتبطة بكاميرا بالإضافة لتنبيه السائق من الإرهاق وفرامل يد كهربائية مع خاصية الكبح الذاتي بينما حصلت الفئة الأعلى على كاميرات 360 درجة.

قدمت فئة تيجو 7 برو الأولى بشاشة للعدادات الرقمية قياس 7 بوصة وأخرى وسطية قياس 10 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث يعمل عبر نظام صوتي من 6 سماعات بجانب مفتاح ذكي ومثبت سرعة وضبط لوضعية القيادة وتحكم كهربائي في المكيف ذو الفتحات الخلفية.

شملت إضافات الفئة الثانية تكييف ثنائي المناطق وتحكم كهربائي في مقعدي السائق والراكب الأمامي وإضاءة داخلية محيطية مع سقف بانورامي وشاحن لاسلكي وحساسات خفية لفتح الشنطة كهربائياً.

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