للمقبلين على الشراء.. هذه أرخص سيارة متاحة لعلامة شيفروليه في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة "شيفروليه" في مصر، أوبترا السيدان المجمعة محليًا والجديدة كليًا بالسوق المصري بفئتين من التجهيزات خلال شهر مارس الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات أوبترا الجديدة بمصر:

منظومة القوة بشيفروليه أوبترا

تعمل "أوبترا" بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

أبعاد ومساحات شيفروليه أوبترا

تأتي أوبترا بطول 4,490 مم، العرض 1,695 مم، الارتفاع: 1,490 مم، قاعدة العجلات: 2,550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

مواصفات السلامة والأمان بشيفروليه أوبترا

تأتي أوبترا بعدد كبير من وسائل الأمان وأبرزها وسادتين هوائيتين وحساسات ركن خلفية مع كاميرا، وأنظمة تتضمن التحكم الإلكتروني في الثبات ESP والتحكم في الجر TCS ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات HHC ومراقبة ضغط الإطارات فضلاً عن دعم الفرامل في الطوارئ وتوزيع قوة الفرملة على العجلات EBD ومنع انغلاق الفرامل ABS.

التجهيزات الداخلية والخارجية بشيفروليه أوبترا

زودت جميع فئات أوبترا بإضاءة هالوجين أمامية وفي الخلف تحصل على إنارة LED بينما تزيد الفئة الثانية بإضاءة نهارية LED وإنارة للضباب بخاصية الإضاءة التلقائية عند الانعطاف، وجنوط رياضية بلونين قياسها 15 بوصة.

في الداخل تحصل أوبترا على شاشة وسطية ثمانية بوصة داعمة لأبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع منافذ USB أمامية وخلفية وتوجد أمام السائق عجلة قيادة متعددة الوظائف ولوحة عدادات تتوسطها شاشة 3.5 بوصة لكمبيوتر الرحلات الذي يعرض أهم البيانات أثناء القيادة، تحصل المقصورة أيضاً في الفئة القياسية على فرش قماشى باللون الأسود وتختلف الفئة الأعلى بفرش مزدوج اللون يجمع بين الأسود والرمادى كما تزيد الفئة الثانية بتكييف أوتوماتيك بدلاً من التكييف اليدوى.

أسعار وفئات شيفروليه أوبترا

تبدأ أسعار شيفروليه أوبترا 2025 من 724،900 جنيه وتأتي الفئة الأعلى مقابل 749,900 جنيه وتقدم السيارة بضمان لخمسة سنوات أو 150 ألف كم، مع ثلاثة سنوات من دعم الطريق المجاني.

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