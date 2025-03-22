بـ 15 ألف جنيه ..قسط أحدث سيارة لإم جي في مصر

كتب. محمود أمين:

ويعد بنك ناصر الاجتماعي من البنوك الأبرز التي تقدم خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة بأطول فترة سداد، إذ تصل إلى 10 سنوات.

ويعد بنك ناصر الاجتماعي من البنوك الأبرز التي تقدم خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة بأطول فترة سداد، إذ تصل إلى 10 سنوات.

وتقدم شانجان CS35 بلس الـ SUV في سوق السيارات المصري، التي يتاح شراؤها بنظام التمويل البنكي.

حساب قيمة قسط الفئة الأولى من السيارة التي يبلغ سعرها الرسمي الإجمالي مليون و 665 ألف جنيه، على أن يتم دفع مقدم بقيمة 50% من سعر السيارة 832.5 ألف جنيه.

ويقسط باقي المبلغ في حال تمويل الشراء من خلال بنك ناصر على 10 سنوات بالقيمة المذكورة بفائدة 12.5%، على أن تدفع شهرياً بقيمة 15.609 جنيه.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهري للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

ويتم تنظيم عملية التمويل لشراء مركبة جديدة جملة من الاشتراطات التي يجب توافرها في العميل؛ ويمكن التعرف على الشروط من خلال الآتي:

-عرض سعر للمركبة

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية

-مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن في حالة وجد ضامن

-بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات ، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة

-إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة

-إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدمة

-إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.

اقرأ أيضًا..

بعد انخفاض الزيرو.. هبوط حاد بأسعار بيجو 301 موديل 2020 المستعملة

أرخص سيارة زيرو تقدمها علامة "جاك" الصينية بمصر

خلال شهر مارس فقط.. سيارة جديدة تقدم في مصر بتخفيض 200 ألف جنيه