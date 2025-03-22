بعد انخفاض الزيرو.. هبوط حاد بأسعار بيجو 301 موديل 2020 المستعملة

كتب - محمد جمال:

تراجعت أسعار السيارات المستعملة بسوق السيارات المصري بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضي وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، يأتي ذلك بالتزامن مع الانخفاضات الكبيرة بأسعار السيارات الزيرو.

ومن بين السيارات التي تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية السيارة بيجو 301 ، والتي تعد واحدة من الطرازات المتاحة للبيع على الإنترنت وحققت نتائج ومبيعات قوية خلال السنوات الماضية.

تباع بيجو 301 موديل 2020 كسر الزيرو عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 570 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات وعداد الكيلو متر في السعر النهائي.

المواصفات التفصيلية لبيجو 301 الجديدة بمصر:

تعتمد السيارة الفرنسية بفئاتها الثلاث على سواعد محرك سحب طبيعي رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تأتي السيارة بطول 4.445 مم وعرض 1.953 مم و 1.474 مم و خلوص أرضي 142 مم، وتقف على عجلات رياضية قياس 15 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 506 لتر.

تستهلك في المتوسط 6.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وزودت بمواصفات أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD.

وتمتلك السيارة مجموعة من الكماليات تختلف باختلاف الفئة أبرزها، نوافذ كهربائية أمامية بالفئة الأولى وأمامية وخلفية بالفئات الأعلى، وعجلة قيادة متحركة في اتجاهين، مدخل USB، مشغل اسطوانات، خاصية التوصيل لاسلكيًا- بلوتوث.

كما يتوفر بالفئة الأعلى كاميرا خلفية للمساعدة على ركن السيارة، حساسات ركن خلفية، وشاشة لتشغيل الوسائط تعمل باللمس، فرش جلد، كما زودت السيارة بخاصية مثبت للسرعة، ومصابيح ضباب أمامية، وخاصية طي المقاعد الخلفية.

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