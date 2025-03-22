أرخص سيارة زيرو تقدمها علامة "جاك" الصينية بمصر

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المواطنين بالسوق المصري خلال الآونة الأخيرة عن أرخص الطرازات التي توفرها علامة جاك الصينية بالسوق المحلي، خاصة حالة الاستقرار التي يعيشها سوق السيارات خلال الآونة الأخيرة.

تقدم جاك JS2 الجديدة بمصر فئة واحدة سعرها الرسمي 795 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لأرخص سيارة كروس بالسوق المصري:

تقدم JS2 الصينية بطول 4135 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2490 مم، بالإضافة الي أن الحقيبة الخلفية تصل سعتها الي 450 لتر .

تعتمد جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

تأتي JS2 ببعض وسائل الترفيه والكماليات من بينها عجلة قيادة متعددة المهام، مكيف هواء، مثبت سرعة، بلوتوث، حساسات ركن.

تقدم جاك JS2 على حزمة من وسائل الحماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام المساعدة على خوض المرتفعات، ومتابعة ضغط الإطارات.

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