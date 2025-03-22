خلال شهر مارس فقط.. سيارة جديدة تقدم في مصر بتخفيض 200 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة أبو غالي الوكيل غير الحصري لعلامة جيلي التجارية في مصر، سيارتها سوبارو كروس تريك بتخفيض 200 ألف جنيه خلال شهر رمضان الكريم.

تقدم سوبارو كروس تريك الجديدة في السوق المصري بعد التخفيض بفئة واحدة هي الأعلى تجهيزًا وسعرها الرسمي 2 مليون و 150 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي الأسعار ومواصفات التفصيلية لسوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المصري:

محرك سوبارو كروس تريك

تقدم سيارة كروس تريك بمحرك بسعة 2.0 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 156 حصان، وعزم 196 نيوتن/متر، وينقل الحركة للعجلات ناقل حركة أوتوماتيك عبر منظومة الدفع الرباعي لتتمكن السيارة من الانطلاق من السرعة صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 10.5 ثوانٍ.

أبعاد سوبارو كروس تريك

يبلغ طول سوبارو كروس تريك موديل 2024 الجديدة 4480 ملم وعرضها الإجمالي 1800 ملم وارتفاعها 1.600 ملم.

مواصفات السلامة والأمان بسوبارو كروس تريك

تأتي السيارة اليابانية بعددا من تجهيزات السلامة والأمان القياسية منها 8 وسائد هواء أمامية وجانبية وستائرية، فرامل مانعة للانغلاق، فرامل يد إلكترونية، مثبت سرعة، نظام تحكم عند نزول المنحدرات، بالإضافة إلى خاصية التعليق التلقائي، كاميرا خلفية، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة، بالإضافة إلى نظام السلامة EyeSight القياسي الذي يتيح رصد لكامل محيط السيارة والتحذير في حالة التخطي المفاجيء للسيارات في الزحام.

تجهيزات والكماليات بسوبارو كروس تريك

زودت كروس تريك بفتحة سقف، وحساسات للمطر، وإضاءة LED أمامية وخلفية، أما من الداخل فتأتي بزر لتشغيل المحرك، وشاشة ترفيه طولية تتوسط مقدمة السيارة قياس 11.6 بوصة تدعم أنظمة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتتصل بنظام صوتي مكون من 6 سماعات وجنوط رياضية قياس 18 بوصة.

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