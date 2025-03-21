بعد التخفيضات الأخيرة.. تراجع كبير بأسعار تويوتا كورولا 2020 المستعملة

كتب - محمد جمال:

تراجعت أسعار السيارات المستعملة بسوق السيارات المصري بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضي وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، يأتي ذلك بالتزامن مع الانخفاضات الكبيرة بأسعار السيارات الزيرو.

ومن بين السيارات التي تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية السيارة تويوتا كورولا كسر الزيرو، والتي تعد واحدة من الطرازات المتاحة للبيع على الإنترنت وحققت نتائج ومبيعات أسطورية خلال السنوات الماضية.

تباع تويوتا كورولا 2020 كسر الزيرو عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 840 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات وعداد الكيلو متر في السعر النهائي.

ونستعرض من خلال الموضوع التالي مواصفات تويوتا كورولا:

تقدم كورولا موديل 2020 بطولها 4.64 متر وعرضها 1.78 متر وارتفاعها 1.435 متر.

تأتي تويوتا كورولا بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصان، الثاني سعة 1.8 لتر يولد قوة 132 حصان.

زودت كورولا بعدد كبير من وسائل الأمان أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة علي صعود المرتفعات HAS

وزودت مقصورة كورولا، بعدد كبير من وسائل الترفيه أبرزها عجلة قيادة جديدة متعددة المهام، وكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، وأبل كار بلاي، بالإضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

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