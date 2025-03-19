التجار: فتح باب استيراد السيارات سيخفض الأسعار.. ونحذر من هذا الأمر

كتب - محمد جمال:

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن فتح باب استيراد السيارات من جديد للتجار الذين تم توفيق أوضاعهم مع ضوابط الاستيراد الجديدة التى أقرتها وزارة التجارة والصناعة، أمر جيد جدًا وفي صالح الاقتصاد المصري.

وأضاف أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي" أن فتح باب استيراد السيارات للتجار من جديد، سيسهم في توافر المعروض بشكل كبير، فضلًا عن تأثيرة في تراجع أسعار السيارات بالسوق المحلي.

وأردف: "كنت أتمني أن يكون أن يكون البيان أكثر وضوحًا ويحدد هل الموافقات الاستيرادية تم فتحها بشكل عام أم بنسب معينة بحسب كل تاجر أو وكيل".

وأوضح رئيس رابطة التجار، أن الوزارة طلبت من كل وكيل بالسوق عدد السيارات التي استوردها على مدار 6 سنوات وعليه سيتم تحديد نسبة الوكيل من الاستيراد، معلقًا: "هذا الأمر كارثي ويجب مراجعته فورًا".

وأنهى أن من تبعيات القرار السلبية، أن هناك وكلاء متواجدين بالسوق المصري منذ سنه فقط، فهل سيتم أخذ النسبة عن متوسط ما استوردوه خلال العام، بالطبع لا فيجب أن تتغير هذه المعايير وتكون أكثر دقه.

كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا بتحديد اشتراطات للإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار والسماح برسائل استيرادية جديدة، تتضمن تلك الاشتراطات وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًا بالسوق المحلية.

كما اشترطت الوزارة توافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة %15 من عدد المركبات المستوردة.

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