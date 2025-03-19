خطوات مهمة يجب اتباعها عند قطر سيارة.. لا تتجاهلها

برلين - (د ب أ):

في بعض الأحيان تتعطل السيارة ويلزم قطرها إلى الجراج أو إلى أقرب ورشة فنية. ويراعى الانتباه إلى بعض النقاط المهمة عند القيام بذلك.

أوضح نادي السيارات "أوروبا" (ACE) أن القاعدة الأكثر أهمية عند قطر السيارة بنفسك تتمثل في اتباع التعليمات الصادرة عن الشركة المنتجة؛ حيث يجب التعرف عما إذا كان قطر السيارة بواسطة السيارات الأخرى مسموحا به أم لا، سواء كان ذلك عن طريق حبل القطر أو قضيب القطر، ويمكن معرفة ذلك من مجموعة كتيبات السيارة.

وبالنسبة للسيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي وناقل حركة أوتوماتيكي والسيارات ذات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية والهجينة، فقد يستلزم الأمر الاتصال بخدمة احترافية لقطر السيارة تبعا لموديل السيارة؛ نظرا لأنه قد يلزم رفع المحور الأمامي أو المحور الخلفي أو حتى جميع عجلات السيارة تبعا لنظام نقل الحركة.

وبالنسبة للسيارات العادية المزودة بناقل الحركة اليدوي، فإنه يجب نقل ذراع التعشيق إلى الوضع المحايد، حتى يتم فصل الحركة بين المحرك والعجلات.

ناقل الحركة الأوتوماتيكي

ومن جانبه أوضح نادي السيارات (ADAC) الألماني أن إمكانية قطر السيارات المزودة بمحرك احتراق داخلي وناقل حركة أوتوماتيكي، أو مسافة القطر، تعتمد على ناقل الحركة.

وعلل الخبراء الألمان ذلك بأن السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي غالبا ما تكون حساسة، وبالتالي فإنه لا يمكن قطر هذه النوعية من السيارات بأمان لمسافة بضعة كيلومترات حتى عندما يكون ذراع التعشيق في الوضع المحايد “N”، وإلا فقد تنشأ سخونة شديدة وتتسبب في حدوث أضرار، ولكن هناك بعض الموديلات تشتمل على وظيفة تتيح إلغاء الاتصال بين محور القيادة وناقل الحركة، وهنا يلزم الاطلاع على مجموعة كتيبات السيارة.

السيارات الكهربائية والهجينة

وبالنسبة للسيارات الكهربائية والكثير من الموديلات الهجينة، فإنه لا يمكن عادة فصل الاتصال بالمحرك، وإذا ظلت المحركات الكهربائية متصلة بالعجلات بهذه الطريقة، فإنها تدير المحرك وتولد تيارا كهربائيا بدون تشغيل السيارة، وهو ما يؤدي إلى تلف البطارية أو إلكترونيات الطاقة.

ولذلك يتعين على المرء، الذي يرغب في قطر السيارات المزودة بمحرك احتراق داخلي وناقل حركة أوتوماتيكي أو السيارات الكهربائية أو السيارات الهجينة، التأكد من أن العجلات المدفوعة بالسيارة لا تلامس الطريق، وإلا يمكن الاتصال بخدمة الأعطال لنقل السيارة المعطلة على السيارات المخصصة للإنقاذ أو بواسطة قطرها أو تحميلها على مقطورة.

ونصح نادي السيارات ADAC الألماني ونادي سيارات أوروبا ACE بمراعاة ما يلي عند قطر السيارة:

- أولا: في حالة وجود شك في كيفية إعداد السيارتين أو كيفية قطر السيارة، فإنه يلزم الرجوع إلى مجموعة كتيبات السيارة.

- مثال: لا يجوز غلق قفل المقود؛ نظرا لأن السيارة المعطلة يجب أن تظل قابلة للتوجيه أثناء القطر، ولذلك يجب تدوير مفتاح الإشعال إلى الوضع الأول.

- وبالنسبة للسيارات غير المزودة بقفل الإشعال العادي، فإنه غالبا ما يكفي الضغط على زر تشغيل المحرك لعدة ثوان بدون الضغط على دواسة المكابح، وبالطبع يجب أن يكون ناقل الحركة على الوضع المحايد وأن يكون مكبح اليد محررا، وفي الخطوة التالية:

- يجب قطر السيارة عبر أقصر طريق إلى أقرب ورشة فنية.

- القيادة ببطء: نظرا لأنه في حالة تعطل المحرك لن تعمل آلية موازرة التوجيه ومساعد المكابح وتبريد ناقل الحركة، كما يتطلب الأمر بذل المزيد من الجهد عند التوجيه والكبح، وعند السير بسرعات منخفضة فإن السيارات المعطلة يتوافر لديها الوقت الكافي للمناورة. وينبغي عدم قيادة السيارة بسرعة أكبر من 50 كلم/س، ويجب مناقشة ذلك بوضوح مع قائد السيارة القاطرة.

- يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن الوسادات الهوائية وأنظمة السلامة الأخرى لا تعمل أثناء عملية القطر.

- يجب ألا يتم قطر السيارة على الطريق السريع، إلا إذا تعطلت السيارة هناك بالفعل، وينبغي الخروج من الطريق السريع من أقرب مخرج.

- ينبغي تفعيل مجموعة أضواء التحذير في السيارتين أثناء عملية القطر، وعند الرغبة في الانعطاف فإنه يجب الإشارة إلى ذلك بواسطة اليد.

- وإذا تعطلت مجموعة أضواء التحذير لأي سبب، فلا يجوز قطر السيارة على الإطلاق، ويجب نقل السيارة بطريقة احترافية بواسطة سيارات الإنقاذ.