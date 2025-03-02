لهذا السبب.. إيطاليا تدرس تحويل مصانع السيارات لإنتاج الأسلحة الدفاعية

روما - ( د ب أ):

ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا، السبت، أن حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تدرس خططا طويلة الأجل لتحويل بعض من صناعة السيارات في البلاد إلى الإنتاج الدفاعي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة قولها إن هذه الخطوة، التي يُنظر إليها على أنها مشروع مدته 10 سنوات، تهدف لتعزيز الاقتصاد الإيطالي في الوقت الذي تزيد فيه الدول الأوروبية الانفاق الدفاعي.

كانت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد زادت الانفاق الدفاعي إلى 2%من إجمالي الناتج المحلي، غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بزيادة هذه النسبة إلى 5% .

وتقدر المفوضية الأوروبية ،الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الاستثمارات الدفاعية الإضافية التي ستكون مطلوبة على مدار العقد المقبل بحوالي 500 مليار يورو (نحو 513 مليار دولار).

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