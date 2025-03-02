بعد غياب لأكثر من عام| هيونداي إلنترا CN7 تعود إلى مصر (أسعار ومواصفات)

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن أسعار هيونداي إلنترا CN7 سيدان العائلية موديل 2025 بأحدث قوائم الشركة السعرية خلال شهر مارس الجاري.

وتعود إلنترا CN7 المستوردة إلى السوق المصري، بعد فترة كبيرة الغياب ورفع الوكيل المحلي شعار "Not Available" غير متوفرة لأكثر من عام كامل.

تتوفر إلنترا CN7 الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من مليون و375 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و530 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و 700 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الأعلى تجهيزًا من السيارة قدمت مقابل مليون و 930 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هيونداي إلنترا CN7 الجديدة بمصر:

تعتمد هيونداي النترا CN7 الجديدة على محرك سعته 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 126 حصان، وأقصى عزم دوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

تمتلك إلنترا CN7 عدد من مواصفات الأمان والسلامة تتدرج في فئاتها، وتضم الفئة الأعلى منها العديد منها مثل الفرامل المضادة للانغلاق ABS، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الإتزان الإلكتروني ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات HAC.

كما يتوفر بالسيارة فرامل يد كهرائية، وتعليق تلقائي، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، 4 ستائر هوائية جانبية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، كشف النقط العمياء، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية وغيرها.

اقرأ أيضًا:

خصم كبير على شيري تيجو 7 برو 2025 الجديدة بمصر

أرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة بمصر

ترشيحات المستعمل| سيارة يابانية 2022 كسر زيرو بـ 630 ألف جنيه