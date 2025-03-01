ترشيحات المستعمل| سيارة يابانية 2022 كسر زيرو بـ 630 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري "المستعمل" و"الزيرو" في هذه الأوقات خاصة خلال شهر رمضان الكريم، حالة من الهدوء النسبي واستقرار بالأسعار بشكل كبير الأمر الذي وجده العديد من المواطنين فرصة مناسبة للشراء.

ويبحث خلال هذه الأوقات فئة كبيرة من المشترين عن السيارات اليابانية كسر زيرو، التي عرفت خلال السنوات الماضية بالاعتمادية وتكلفة قطع غيارها المنخفضة وسعرها الجيد عند إعادة البيع.

تعد سوزوكي ديزاير واحدة من السيارات اليابانية التي لمعت بسوق المستعمل وبات يبحث عنها العديد من المقبلين على الشراء، ويباع موديل 2022 منها بمتوسط سعري 630 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

المواصفات التفصيلية لسوزوكي ديزاير بالسوق المصري:

المحرك والأداء

سوزوكي ديزاير مزودة بمحرك سعة 1200 سي سي بقوة 81 حصان، مع عزم 113 نيوتن متر عند 4200 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي من 5 نقلات.

أبعاد بسوزوكي ديزاير

ديزاير تقدم بطول 3395 مم، عرض 1735 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2450 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 378 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

الأمان والسلامة بسوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير زودت بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في الثبات ESP.

تجهيزات والكماليات بسوزوكي ديزاير

تقدم ديزاير بشاشة تعمل باللمس قياس 8.5 بوصة تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا – بلوتوث، خاصية التحكم بالأوامر الصوتية، تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

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