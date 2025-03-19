بعد التخفيضات الأخيرة رينو تاليانت تضغط على 3 منافسين بقوة.. أبرزهم صني

كتب - محمد جمال:

قبل أيام قليلة، أقرت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" وكيل رينو بمصر، تخفيضًا بأسعار السيارة رينو تاليانت الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري،

ومع تراجع تاليانت 100 ألف جنيه تصبح أرخص سيارة أوروبية متاحة للشراء آلان، وسعرها الرسمي يبدأ من 699 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 799 ألف جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز السيارات التي تواجه ضغوطا قوية بعد انخفاض تاليانت:

شيري أريزو 5

تقدم الفئة الأولى من شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 بناقل حركة يدوي، أما الثانية أتوماتيك سعرها 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

شيفرولية أوبترا

تعمل أوبترا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 724,900 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر رسمي 749,900 جنيه.

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