"بنزين ولا كهرباء".. 4 سيارات بنفس أسعار MG4 بعد انخفاضها ربع مليون جنيه

كتب - محمد جمال:

أقرت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، تخفيضًا يتراوح بين 150 إلى 250 ألف جنيه بأسعار السيارة MG4 هاتشباك الكهربائية موديل 2025.

وبحسب قائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، أصبحت الفئة "Standard" سعرها بمليون و200 ألف جنيه، والفئة "Luxury" الأعلى تجهيزًا من سعرها مليون و400 ألف.

ومع انخفاض أسعار MG 4 الكهربائية الجديدة لا تزال فئة كبيرة من المواطنين بالسوق المصري متخوفة من شراء سيارة كهربائية جديدة بسبب المدى الذي يعد أحد أبرز الأسباب الشائعة في التحول إلى للسيارات الكهربائية فضلا عن الخوف من البطارية وعمرها وتوافرها وسعرها.

وفيما يلي تسليط للضوء على سيارات بنزين تتوفر بنفس المدى السعري تقريبًا الذي تقدم به MG 4 الكهربائية الجديدة:

سيات إبيزا

إبيزا مزودة بمحرك TSI سعة 1000 سي سي، يولد 115 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة.

يتصل محرك السيارة بناقل حركة أتوماتيكي من 7 سرعات فئة DSG، وتتمكن من الوصول لسرعة قصوى 195 كم/الساعة؛ وتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.5 ثانية.

تتوفر سيات إبيزا هاتشباك موديل 2025 الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و120 ألف للفئة جنيه الأولى، والفئة الثانية FR سعرها مليون 320 ألف جنيه، و370 ألفًا للنسخة الاحتفالية.

أوبل كورسا

تتوفر أوبل كورسا الجديدة موديل 2024 بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون 280 ألف جنيه.

تقدم سيارة أوبل الهاتشباك كورسا، بمحرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات. تتمكن سيارة أوبل من التسارع والوصول إلى 100 كم من الثبات خلال 8.7 ثانية، تستهلك في المتوسط 4.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

ستروين C3

تقدم ستروين C3 الهاتشباك بأسعار تبدأ من مليون 55 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 190 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

انطلقت C3 بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي موزعة على 3 أسطوانات بقوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن.متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

كما زودت بوسائل أمان قياسية تتضمن ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات فضلا عن تنبيه السائق عند الإرهاق ومراقبة ضغط الإطارات والتعرف على سرعات الطريق مع تنبيه للسائق من الإرهاق ومن مغادرة الحارة المرورية وحساسات ركن خلفية ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.

سوزوكى سويفت

تتوفر سوزوكي سويفت الجديدة كليًا بفئة واحدة من التجهيزات، وتباع بسعر رسمي 850.000 جنيه.

تعمل سويفت عبر محرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 82 حصان وعزم 113 نيوتن.متر مع ناقل حركة 5 سرعات AGS.

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