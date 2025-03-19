10 صور لدراجة بورشه الكهربائية الجديدة.. سعرها 547 ألف جنيه

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة بورشه الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق دراجتها الكهربائية eBike Sport الرياضية الجديدة في الأسواق.

ووفقًا للشركة الألمانية فإن بورشه eBike Sport الجديدة ستقدم في أسواق الاتحاد الأوروبي بأسعار تبدأ من 9.900 يورو (547 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن دراجتها الكهربائية eBike Sport الجديدة، التي تأتي بوزن 21.6 كجم، وذلك بفضل الاعتماد على الكربون في تصنيع الإطار والعجلات.

وتعتمد الدراجة الرياضية على سواعد المحرك EP801 من شركة Shimano بعزم دوران يبلغ 85 نيوتن متر، مع بطارية سعة 504 وات ساعة في الموديل الصغير S، وسعة 630 وات ساعة في الموديلين الأكبر M وL، مع مدى سير يصل إلى 175 كلم.

وتشتمل الدراجة eBike Sport الجديدة على نظام تروس كهربائي من شركة Shimano، والذي يتألف من 12 ترسا، مع شركة التعليق Float 34 Performance Elite من شركة Fox وفرامل قرصية MT7 من شركة Magura وممتصات صدمات من شركة Fox، بالإضافة إلى إضاءة أمامية بقدرة تصل إلى 1000 لومن.

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