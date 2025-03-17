بـ10 آلاف جنيه.. قسط سيارة صينية بقوة 170 حصان في مصر

كتب. محمود أمين|

يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة حتى 10 سنوات، من بين هذه السيارات سيارة جي إيه سي السيدان إمباو.

وبحساب قيمة قسط الفئة المتاحة من السيارة التي يبلغ سعرها الرسمي الإجمالي مليون و165 ألف جنيه، على أن يتم دفع مقدم بقيمة 50% من سعر السيارة 582.5 ألف جنيه.

ويقسط باقي المبلغ على 10 سنوات بالقيمة المذكورة بفائدة 12.5%، على أن تدفع شهرياً بقيمة 10.312 جنيه.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعيه الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهرى للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

ويتم تنظيم عملية التمويل لشراء مركبة جديدة جملة من الاشتراطات التي يجب توافرها في العميل؛ ويمكن التعرف على الشروط من خلال الآتي:

-عرض سعر للمركبة

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية

-مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن فى حالة وجد ضامن

-بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات ، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة

-إقرار العميل بالموافقه على إصدار وثيقة التأمين على الحياة

-إقرار من العميل بالموافقه على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد فى حال إعتبارها الضمانة المقدمة

-إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.

اقرأ أيضًا:

بعد إعلان فورد الخروج من مصر.. جميل موتورز توضح موقفها من ملَّاك السيارات الحاليين

انحفاض أسعار جاك JS4 و J7 بقيمة 100 ألف جنيه خلال مارس

تراجع أسعار عددا من سيارات بايك حتى 100 ألف جنيه بمصر