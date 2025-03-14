أسعار ومواصفات ستروين C5 إيركروس بعد تخفيضها 240 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة القصراوي للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، سيارتها ستروين C5 آير كروس الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بتخفيض بقيمة 240 ألف جنيه ويستمر التخفيض حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

تقدم ستروين C5 آير كروس بعد تراجع أسعارها بفئتين فقط من التجهيزات، الفئة Feel with panorama ويبلغ سعرها مليون و700 ألف جنيه، والفئة Shine الأعلى تجهيزًا من C5 آير كروس بمليون و820 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات ستروين C5 آير كروس الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد ستروين C5 إيركروس على محرك مكون من 4 سلندر بسعة 1600 سي سي مع تربو قوته 165 حصان وعزم 240 نيوتن.متر عند 1400 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ودفع أمامي للعجلات.

جهزت السيارة قياسيًا بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات Hill Start Assist مع مراقبة ضغط الإطارات ووسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي وحساسات ركن خلفية.

يزيد ذلك في فئة Feel الثانية ليتضمن حساسات ركن أمامية مع الخلفية.

بينما تقدم فئة Shine الأعلى تجهيزاً بكاميرات محيطية 360 درجة ونظام الركن الذاتي فضلاً عن تحديد النقطة العمياء وتجنب الانحراف عن الحارة المرورية والتعرف على الإشارات المرورية ودعم التوازن أثناء نزول المنحدرات.

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