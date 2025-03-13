أقل من مليون جنيه.. قائمة بالسيارات الكروس أوفر الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

أصبحت السيارات الكروس أوفر و الـSUV الرياضية بين الأكثر انتشارا خلال السنوات القليلة الماضية، وتحرص شركات السيارات على التواجد والمنافسة بهذه الفئة باستمرار للإقبال الكبير من العملاء على شرائها.

تتميز السيارات الكروس أوفر باختلاف علاماتها التجارية بأبعادها الكبيرة المناسبة للعائلات وارتفاع خلوصها الأرضي مقارنة بالسيارات السيدان والهاتشباك، ما يجعلها تتعامل مع الطرق المختلفة بشكل آمن وفعال، فضلًا عن استهلاكها المنخفض للوقود.

ويمكن للمقبلين على شراء الطرازات الأرخص ضمن هذه الفئة تحت المليون جنيه، الاختيار من بين 4 طرازات جديدة متاحة بالسوق المصري خلال شهر مارس الجاري وتبدأ أسعارها من 795 ألف جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات هذه السيارات:

شيري تيجو 3

تقدم أسعار شيري تيجو 3 الرياضية الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 830 ألف جنيه.

تقدم شيري تيجو 3 بمحرك سعة 1.500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة 125 حصان، وعزم أقصى 160 نيوتن متر عند 3900 لفة بالدقيقة.

تستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

جاك JS2

تعد جاك JS2 الجديدة أرخص سيارة كروس أوفر بالسوق المصري خلال شهر مارس الجاري، وهي تتاح عبر فئة واحدة سعرها الرسمي 795 ألف جنيه.

تعتمد جاك JS2 الجديدة علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

شيري تيجو 4 برو

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تقدم النسخة المجمعة في مصر من شيري تيجو 4 برو موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات، الأولى والثانية فقط تحت المليون جنيه؛ وتبدأ أسعارها من 910 آلاف جنيه للفئة Comfort، و995 ألف جنيه للفئة Luxury.

چيلي GX3 برو

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2024 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium، ويبلغ سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

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