إعلان

قائمة بأسعار سيارات سيات الجديدة بمصر

02:43 م الخميس 13 مارس 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    سيات أتيكا
  • عرض 17 صورة
    سيات أتيكا
  • عرض 17 صورة
    سيات أتيكا
  • عرض 17 صورة
    سيات أتيكا
  • عرض 17 صورة
    سيات ليون
  • عرض 17 صورة
    سيات ليون
  • عرض 17 صورة
    سيات ليون
  • عرض 17 صورة
    سيات ليون
  • عرض 17 صورة
    سيات ليون
  • عرض 17 صورة
    سيات ليون
  • عرض 17 صورة
    اصدار خاص من سيات إبيزا
  • عرض 17 صورة
    سيات إبيزا
  • عرض 17 صورة
    سيات إبيزا
  • عرض 17 صورة
    سيات إبيزا
  • عرض 17 صورة
    الجيل الجديد من إبيزا
  • عرض 17 صورة
    سيات إبيزا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي لعلامة سيات التجارية في مصر، 4 سيارات جديدة بسوق السيارات المصري خلال شهر مارس الجاري.

تتنوع سيارات سيات في مصر بين هاتشباك وكروس أوفر وSUV رياضية، وتبدأ أسعارها من مليون و120 ألف جنيه.

عن أحدث قائمة أسعار والتي شهدت عودة أرخص فئات سيارات العلامة الإسبانية موديل 2025 بالسوق المحلي.

ونستعرض فيما يلي أسعار سيارات سيات بمصر:

سيات إبيزا

اصدار خاص من سيات إبيزا

تتوفر سيات إبيزا هاتشباك موديل 2025 بفئتين بأسعار رسمية تبدأ من مليون و120 ألف للفئة جنيه الأولى، والفئة الثانية FR سعرها مليون 320 ألف جنيه، و370 ألفًا للنسخة الاحتفالية.

سيات أرونا

سيات أرونا

تتوفر سيات أرونا كروس أوفر موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و370 ألف جنيه.

سيات ليون

سيات ليون

تقدم سيات ليون الهاتشباك موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و625 ألف جنيه.

سيات أتيكا

سيات أتيكا

تقدم سيات أتيكا 2025 الجديدة بقيمة تقدم بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و825 ألف جنيه، والفئة الثانية 2 مليون و25 ألف.

اقرأ أيضًا:

مع انخفاض الأسعار.. تعرف على سعر سوبارو إمبريزا 2022 بسوق المستعمل

أقل من مليون جنيه.. قائمة بالسيارات الكروس أوفر الجديدة بمصر

سكان هذه الدولة يشترون 892 ألف سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في شهر

سيات أتيكا سيات أرونا السيارات الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

8 وفيات و12 مصابا.. كامل الوزير يتفقد موقع حادث ميني باص الإسماعيلية
بعد إعلان مدبولي.. كم ستكون أسعار البنزين مع رفع الدعم نهاية 2025؟
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. تعرض الأحد المقبل
البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2025.. وتفاصيل رؤية هلال شوال