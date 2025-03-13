مع انخفاض الأسعار.. تعرف على سعر سوبارو إمبريزا 2022 بسوق المستعمل

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن الطرازات اليابانية الأعتمادية التي لها تاريخ كبير بسوق السيارات المصري، خاصة مع انخفاض الأسعار الذي يشهده السوق المحلي مؤخرًا.

تباع إمبريزا عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 980 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية للسيارة والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

تعتمد إمبريزا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 114 حصان، مع عزم أقصى 150 نيوتن ميتر، ونظام دفع رباعي للعجلات.

تستطيع السيارة بفضل محركها أن تنطلق من الثبات حتى 100 كم/س خلال 12.6 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 180 كيلومتر في الساعة، وتستهلك 5.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

السيارة مزودة أيضًا بباقة متنوعة من وسائل الأمان والحماية، يأتي في مقدمها الوسائد والستائر الهوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق- ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، نظام تنبية ضد السرقة ومثبت للسرعة.

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