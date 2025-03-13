سكان هذه الدولة يشترون 892 ألف سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في شهر

بكين - (د ب أ):

سجل قطاع سيارات الطاقة الجديدة في الصين أداءً قويا خلال الشهر الماضي حيث زاد الإنتاج بنسبة 91.5% سنويا إلى 888 ألف سيارة خلال الشهر وفقا لبيانات رابطة صناع السيارات في الصين.

كما زادت مبيعات هذه السيارات خلال الشهر نفسه بنسبة 87.1% سنويا إلى 892 ألف سيارة بما يمثل 41.9% من إجمالي مبيعات السيارات في الصين خلال فبراير الماضي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن الصين أطلقت منصة تأمين خاصة لسيارات الطاقة الجديدة في 25 يناير الماضي، استكمالا للنمو السريع في مبيعات هذه الفئة.

وقد غطت هذه المنصة 114 ألف سيارة حتى 25 فبراير الماضي، بهدف مواجهة التحديات وتعزيز الثقة في هذا النوع من السيارات.

وقال تشين شي هوا، نائب الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات الصينية، الشهر الماضي، إن صناعة السيارات في الصين ستواصل تحقيق نمو مستقر، بفضل تطبيق إجراءات داعمة للاستهلاك، مثل برنامج مبادلة السلع الاستهلاكية.

وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات صناعة السيارات في الصين تسجيل أداءً قوي للقطاع خلال الشهر الماضي حيث زادت المبيعات والإنتاج بقوة، مدفوعًا بحيوية السوق القوية ونشاط الإنتاج المتسارع.

وبلغ إجمالي إنتاج السيارات في الصين خلال الشهر الماضي أكثر من 2.1 مليون وحدة ، بزيادة نسبتها 39.6% سنويا، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 37.4% سنويا لتصل إلى ما يقرب من 2.13 مليون وحدة، وفقًا لرابطة مصنعي السيارات الصينية.

وأرجعت الرابطة الزخم القوي للقطاع إلى تنفيذ برنامج موسع لاستبدال السيارات، إلى جانب ارتفاع الطلب مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي وتحديث المنتجات.