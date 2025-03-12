بعد إعلان الرئيس الأمريكي شرائها.. كم يبلغ سعر تسلا Model S في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شراء إحدى السيارات التي تنتجها شركة تسلا الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.

واختار ترامب Model S لتكون سيارته الجديدة من تسلا، وذلك تعبيرا منه عن دعمه لإيلون ماسك بعد الحملة المنتشره في أوروبا مؤخرًا لمقاطعة العلامة.

وتتوفر تسلا Model S في السوق المصري وويمكن للمقبلين على شراء Model S استيرادها من الخارج بأسعار تبدأ من 94.990 ألف دولار أمريكي، ويصل الي 138.990 ألف دولار أمريكي.

ونستعرض من خلال الموضوع التالي أبرز مواصفات تسلا Model S بمصر:

تتمكن سيارة تسلا موديل S السيدان من قطع مسافة 402 ميل ما يعادل 640 كم في الشحنة الواحدة، والذي يعد أطول مدى يمكن أن تقطعها سيارة كهربائية حتى الآن.

تأتي السيارة الكهربائية بعدد من الفئات وهي تسلا موديل S 60 (60 كيلوواط ساعة) بقوة 380 حصان، والتي تتمكن من الوصول لـ 100 كيلو متر فى 5.9 ثانية، والسرعة القصوى 192 كيلو متر، احتياطي الطاقة 330 كم.

تسلا نموذج S 85 (85 كيلوواط ساعة) بقوة 380 حصان، وتتمكن من الوصول لـ 100 كيلو متر فى 5.4 ثانية، والحد الأقصى 224 كيلو متر، احتياطي الطاقة 425 كم.

تسلا موديل S P85D (85 كيلوواط ساعة دوال موتور) بقوة 691 حصان، وتتمكن من الوصول لـ 100 كم في 3.2 ثانية، وأقصى سرعة 248 كم (محدودة إلكترونيا)، احتياطي الطاقة – 400 كم.

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