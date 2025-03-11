فولكس فاجن تطلق وحش الطرق الوعرة Tayron بـ2.5 مليون جنيه.. صور

فولفسبورج - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن عملاق صناعة السيارات الألمانية، عن إطلاق وحش الطرق الوعرة "تايرون" Tayron الجديد.

وبحسب المعلن من الشركة الألمانية تقدم السيارة بسعر يبدأ من 45 ألف و475 يورو (مليونين و505 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Tayron الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، تأتي بطول 4.77 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.79 متر، مما يوفر مكانا لصف جلوس ثالث، ومن ثم توفير مقاعد لما يصل إلى 7 أشخاص. أما سعة صندوق الأمتعة فتصل إلى 2.009 لتر.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة Tayron الجديدة على سواعد محركات بنزين أو ديزل بتقنية الدفع الهجين المعتدل (Mild Hybrid)، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 110 كيلووات/150 حصان إلى 195 كيلووات/265 حصان.

كما تتوفر محركات بنظام الدفع الهجين Plug-in بقوة إجمالية تبلغ 150 كيلووات/204 حصان أو 200 كيلووات/272 حصان، مع مدى سير كهربائي يصل إلى 100 كلم.

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