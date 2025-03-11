هيونداي Ioniq 9.. أحدث سيارة كهربائية للعلامة الكورية بالأسواق

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية، الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية "أيونيك 9" Ioniq 9 الجديدة كليًا.

ومن المتوقع بحسب مراقبون أن تشعل هيونداي Ioniq 9 الجديدة نار المنافسة مع موديلات SUV وموديلات الفان على حد سواء مثل مرسيدس EQE وفولكس فاجن ID.Buzz.

وأوضحت الشركة أن Ioniq 9 الجديدة تأتي بطول 5.6 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 3.13 متر، ما يوفر مكانا لـ3 صفوف جلوس، في حين تصل مساحة التخزين الخلفية إلى 1.323 لترا.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Ioniq 9 الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 160 كيلووات/218 حصان أو محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 320 كيلووات/436 حصان.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تنطلق السيارة Ioniq 9 الكهربائية بسرعة قصوى تبلغ 200 كلم/س.

وتتضافر جهود المحركات مع بطارية سعة 110 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 620 كلم.

ويتم شحن البطارية بقدرة 250 كيلووات تقريبا بحيث يتم شحنها من 10 إلى 80% في غضون 24 دقيقة فقط.

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