أودي تطلق سيارتها Q5 الجديدة في الأسواق.. أسعار ومواصفات

إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق أيقونتها Q5 الجديدة التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبحسب الشركة الألمانية يبدأ سعر السيارة من 52 ألف و300 يورو (مليونين و885 ألف جنيه مصري) تقريبًا، مع زيادة قدرها 2500 يورو للموديل Sportback ذي المؤخرة المائلة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Q5 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، تأتي بطول 4.72 متر وتوفر 5 أماكن للجلوس، في حين تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 520 إلى 1.473 لتر.

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة Q5 الجديدة على سواعد محركات بنزين أو ديزل بتقنية الدفع الهجين المعتدل (Mild Hybrid)، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 150 كيلووات/204 حصان إلى 270 كيلووات/367 حصان.

وتتراوح السرعة القصوى بين 226 و250 كلم/س، مع مدى سير يصل إلى 1100 كلم.

كما تخطط أودي لتزويد سيارتها Q5 الجديدة بمحركات تعمل بنظام الدفع الهجين Plug-in لاحقا.

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