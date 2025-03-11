كيا سورينتو موديل 2025 تغيب عن قوائم الوكيل.. ما آخر سعر معلن لها؟

القاهرة - (مصراوي):

شهدت أحدث قائمة معلنة من الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT"، الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية، غياب السيارة "سورينتو" Sorento الـSUV متعددة الاستخدامات العائلية.

وكان آخر ظهور للسيارة كيا سورينتو المستوردة بقوائم الوكيل في شهر يناير الماضي، إذ كانت تتوفر بفئة Top Line موديل 2025 بسعر رسمي ثلاثة ملايين و400 ألف جنيه.

تعتمد سورينتو على سواعد محرك تربو 4 سلندر سعة 1600 سي سي قوته 177.2 حصان وآخر كهربائي بقوة 59.3 حصان لتوليد إجمالي قوة 230 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تقدم سورينتو HEV سباعية المقاعد الكبيرة بطول 4.81 مترًا من ضمنها 2.81 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.90 مترًا وارتفاع 1.69 مترًا.

أما وسائل الأمان في السيارة كيا سورينتو، فتتضمن 6 وسائد هوائية، نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، فرامل يدوية كهربائية EPB، عجلة القيادة كهربائية، نظام إيموبليزر ضد السرقة، أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX.

كما يتوفر بالسيارة وسائل مساعدة للاتزان، مساعد ركن، مساعد الفرامل الفجائية BA، مثبت ومحدد سرعة، أنظمة مراقبة الإطارات، أنظمة المساعدة على التلال HA، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، نظام تنبيه السائق، مساعد فرامل اليد، تشغيل محرك السيارة عن بعد.

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