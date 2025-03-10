بعد تجاوز مبيعاتها عالميًا مليون سيارة| كم سعر شيري تيجو 4 برو المجمعة بمصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة "شيري" Chery الصينية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن تجاوز مبيعات التصدير لسيارتها TIGGO 4 PRO الـSUV متعددة الاستخدامات حاجز المليون وحدة.

وبحسب ما أعلنت الشركة التي تعد أكبر منتج صيني للسيارات في العالم، فقد بلغت نسبة مبيعات تيجو 4 برو 20% من إجمالي مبيعات شيري الدولية.

كانت شيري أعلنت في مايو الماضي عن انضمام تيجو 4 برو إلى قائمة السيارات المجمعة في مصر، لتكون بديلًا عن شقيقتها تيجو 3 التي توقف إنتاجها بشكل نهائي.

تقدم النسخة المجمعة في مصر من شيري تيجو 4 برو موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 910 آلاف جنيه للفئة Comfort، و995 ألف جنيه للفئة Luxury، ومليون و70 ألف جنيه للفئة Luxury Turbo الأعلى تجهيزًا.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي بقوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تبلغ أبعاد السيارة الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

السيارة مجهزة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي واندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي.

وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

كما جهزت السيارة بنظام المفتاح الذكي، فتح السيارة بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، فتحة سقف كهربائية.

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