كاش باك 40 ألف جنيه على GAC إيمكو.. تعرف على الأسعار الجديدة

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، عن كاش باك 40 ألف جنيه على جميع فئات إيمكو الكروس أوفر الجديدة خلال شهر فبراير الجاري.

ومع تطبيق عرض الكاش باك أصبحت تبدأ أسعار GAC إيمكو الجديدة التي تتوفر بثلاث فئات من التجهيزات بالسوق المصري تبدأ من مليون و305 ألف جنيه بدلاً من مليون و345 ألف جنيه للفئة الأولى GS.

أما الفئة الثانية GE بسعر مليون و415 ألف جنيه بدلاً من مليون و455 ألف جنيه بكاش باك 40 ألف جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها مليون و430 ألف جنيه بدلاً من مليون و470 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جي إيه سي إيمكو الجديدة بالسوق المصري:

زودت إيمكو الجديدة بمحرك بنزين توربيني سعة 1.5 لتر يولد قوة 177 حصانًا و270 نيوتن متر للعزم الأقصى، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات ،WDCT، تستهلك هذه النسخة 7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تصل لسرعة قصوى 190 كم في الساعة.

تأتي السيارة بمقابض أبواب مخفية وجناح خلفي، في الأمام، تشكل الشبكات العلوية والسفلية معاً شكل “X” ، في الخلف، تمتد المصابيح الخلفية العمودية إلى أعلى النافذة الخلفية وتتجه نحو الأسفل.

التصميم الداخلي، يقدم مع عجلة قيادة رياضية على شكل حرف D، ولوحة عدادات مقاس 7 بوصة بالفئات الأولي، أما الفئات المتوسطة تقدم مع عدادات مقاس 10.25 بوصة، وشاشة تحكم مركزية مقاس 14.6 بوصة للفئات الأعلى تجهيزاً، لوحة شحن لاسلكية للهواتف والأجهزة الذكية، مقبض ناقل الحركة كريستالي.

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