بستيون تخفض أسعار عدد من طرازاتها بمصر حتى 120 ألف جنيه

"كاش باك" من 30 إلى 50 ألف جنيه على سيارات GAC في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة مصر حلوان للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة بستيون بالسوق المصري عن أحدث قوائمها السعرية خلال شهر فبراير الجاري والتي تضمنت تراجع أسعار عدد من طرازاتها بقيم تراوحت بين 20 وحتى 120 ألف جنيه بالمقارنة بآخر تسعير معلن في 2024 الماضي.

كما أعلن الوكيل المحلي عن عرض "كاش باك" قيمته 40 ألف جنيه على أسعار العلامة الصينية التي تتنوع بين سيدان متوسطة الحجم و كروس أوفر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات بستيون الجديدة:

بستيون T55

تقدم بستيون T55 الكروس أوفر المدمجة بـ 40 ألف جنيه كاش باك، وهي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات Premium Plus سعرها الرسمي 1,175,000 جنيه

بستيون T77 برو

حصلت بستيون T77 برو على كاش باك قيمته 40 ألف جنيه، وهي تتاح بفئة واحدة Premium وسعرها الرسمي 1,385,000 جنيه.

بيستيون B70

حصلت بستيون B70 السيدان متوسطة الحجم على كاش باك قيمته من 20 إلى 50 ألف جنيه، وتبدأ أسعارها من 1,375,000 جنيه للفئة الأولى Deluxe ، و1,395,000 جنيه للفئة الثانية Premium

بستيون B70 S

حصلت بستيون B70 S الجديدة على كاش باك تراوح بين 100 إلى 120 ألف جنيه، وتبدأ أسعارها من 1,355,000 جنيه للفئة الأولى، و1,375,000 جنيه للفئة الثانية.

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