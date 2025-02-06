بعد وقف الرئاسية.. GO GREEN: مبادرة بديلة لإحلال السيارات قريبا

القاهرة - (مصراوي):

أعلن موقع "GO GREEN" الخاص بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة "غاز طبيعي - بنزين" بالسيارات المتقادمة، بانتهاء أعمال المبادرة رسميًا.

وأوضح موقع مبادرة الإحلال، أن مجلس الوزراء بصدد تدشين مبادرة جديدة، ستكون بديلًا عن مبادرة إحلال السيارات التي انطلقت منذ عام 2021 وشملت أعمالها 15 محافظة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أعلن في شهر ديسمبر الماضي، عن استعداد الدولة لاطلاق مبادرة لتحويل السيارات المستعملة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2025 الجاري.

وقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك فريق عمل مشترك يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، يعمل على إعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف بدوي أن الحكومة تستعد لإطلاق هذه المبادرة خلال الأشهر الأولى من 2025، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان سابق، بأن مجلس الوزراء يستهدف من المبادرة الجديدة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.

وشدد مجلس الوزراء على أن المبادرة الجديدة ستعمل على دعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي، وأن الخزانة العامة للدولة ستتحمل الجزء الأكبر من تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

يشار إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفرًا في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.

ومن المقرر أن تطلق شركات وزارة البترول قريبًا موقع إلكتروني موحد ، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات.

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