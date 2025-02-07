بعد خروج بي واي دي f3.. أبرز البدائل المتاحة بالسوق المصري

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كتب - محمد جمال:

قررت مجموعة الأمل للسيارات، وكلاء علامات بى واى دى وكينج لونج وفورثينج الصينية ولادا الروسية، وقف إنتاج السيارة بي واي دي F3 نهائيًا بالسوق المصري.

وقال مصدر مسؤول بالشركة إن خطوط إنتاج بي واي دي F3 في مصر ستتوقف بنهاية الربع الأول من 2025، على أن تكون هناك سيارة بديلة لها بنفس المدى السعري.

ومع توقف إنتاج بي واي دي F3 المجمعة محليًا المصنفة كأرخص سيارة سيدان بمصر، يبحث العديد من المقبلين على الشراء عن أبرز البدائل التي تتواجد معها بنفس المدى السعري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي بدائل بي واي دي F3 المتاحة بالسوق المصري:

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

بروتون ساجا

تباع برتون ساجا بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي 750 ألف جنيه.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

شيفرولية أوبترا

تعمل أوبترا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 724,900 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر رسمي 749,900 جنيه.

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