أسعار ومواصفات بستيون B70S الجديدة بعد تراجعها 120 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة مصر حلوان للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة بستيون بالسوق المصري عن أحدث قوائمها السعرية خلال شهر فبراير الجاري والتي تضمنت تراجع أسعار سيارتها بستيون B70S بالإضافة إلى "كاش باك" تصل إلى 120 ألف جنيه.

وبعد انخفاض بستيون B70S الجديدة تبدأ أسعارها الرسمية من 1,355,000 جنيه للفئة الأولى، و1,375,000 جنيه للفئة الثانية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بستيون B70S الجديدة:

تقدم بستيون B70S الجديدة في مصر بطول 4555 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1515 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

تعتمد بستيون B70S على محرك سعه 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك وتحتاج الي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وعزم دورانها يصل الي 258 نيوتن/متر وتصل لسرعة قصوى 190 كم/ساعة.

تحتوي بستون B70S الجديدة علي عدد كبير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وESP، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني.

تمتلك B70S تجهيزات عديدة منها، مدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وفتحة سقف بانوراما، وبها مرايات ضم، وكراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام اقفال للأبواب بعمل باللمس، وباور ستيرنج، وتكييف، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وبها جنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب، وقفل مركزى للأبواب، وكاميرا خلفية، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وGPS، وسبويلر خلفي.

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