قبل بي واي دي F3.. سيارات أيقونية رحلت عن السوق المصري

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كتب - محمد جمال:

قررت مجموعة الأمل للسيارات، وكلاء علامات بى واى دى وكينج لونج وفورثينج الصينية ولادا الروسية، وقف إنتاج السيارة بي واي دي F3 نهائيًا بالسوق المصري.

وقال مصدر مسؤول بالشركة إن خطوط إنتاج بي واي دي F3 في مصر ستتوقف بنهاية الربع الأول من 2025، على أن تكون هناك سيارة بديلة لها بنفس المدى السعري.

ومع توقف إنتاج بي واي دي F3 السيدان العائلية المجمعة محليًا بالسوق المصري، سبقتها سيارتين وتوقف إنتاجهما نهائيًا بعد سنوات من النجاح والانتشار بالسوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات التي توقف إنتاجها بمصر خلال الفترة الماضية:

هيونداي إلنترا HD

أعلن الوكيل المحلي لعلامة هيونداي توقف إنتاج إلنترا HD السيدان العائلية المجمعة محليا خلال العام الماضي، لتكون بديلاتها في السوق المصري هيونداي إلنترا AD.

شيري تيجو 3

أعلن الوكيل المحلي لعلامة شيري الصينية بسوق السيارات المصري في نهاية شهر مايو الماضي من العام الماضي 2024، توقف إنتاج تيجو 3 نهائيًا لتحل تيجو 4 برو بديلةً عنها.

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