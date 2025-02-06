بالصور.. تويوتا تزود أيقونتها Prius الهجينة بمزايا أكثر تطورًا

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طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا عن تزويد أيقونتها Prius الهجينة Plug-in بوظائف تقنية متطورة مثل نظام Geofencing والمفتاح الرقمي عبر تطبيق الهاتف الذكي ووظيفة الشحن اللاسلكي للهاتف الذكي.

نظام Geofencing

وأوضحت الشركة اليابانية أن قامت بتجهيز سيارتها Prius الجديدة بنظام Geofencing من أجل تحسين استخدام المحرك الكهربائي في المناطق الحضرية.

ويعمل هذا النظام على تحليل حالة الطريق والمواقف المرورية اعتمادا على البيانات السحابية والاستهلاك السابق لتعظيم حالة شحن بطارية السيارة Prius في المناطق البيئية المقبلة.

المفتاح الرقمي

وتشمل الوظائف القياسية الأخرى في جميع إصدارات التجهيزات لعام 2025 العديد من الوظائف مثل المفتاح الرقمي، والذي يتم تشغيله عن طريق تطبيق الهاتف الذكي، وكذلك قاعدة شحن لاسلكية للهاتف الذكي في مقصورة الركاب الأمامية.

وعن طريق المفتاح الرقمي المتوافر عبر تطبيق الهاتف الذكي يمكن لخمسة مستخدمين كحد أقصى الوصول إلى السيارة وتشغيلها.

ومن ناحية أخرى، يأتي الجيل الخامس من السيارة الرائدة في فئة الموديلات الهجينة بطول 4.60 متر وينطلق بقوة إجمالية تبلغ 164 كيلووات/223 حصان، ويزخر ببطارية سعة 13.6 كيلووات، والتي توفر مدى سير يصل إلى 86 كلم.

ويوفر السقف المزود بالخلايا الشمسية، المتوافر بشكل اختياري، مدى سير إضافيا يبلغ 8.7 كلم في اليوم، وإذا اقتصر استعمال السيارة Prius الجديدة على السير في المدن فإن مدى السير يصل إلى 110 كلم بفضل تقنية مراحل استعادة الطاقة.

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