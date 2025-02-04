هيونداي ستاريا 7 راكب| أكبر سيارة للعلامة الكورية بمصر (أسعار ومواصفات)

مع إعلان الوكيل عدم توافرها.. ما سعر هيونداي إلنترا CN7 كسر زيرو؟

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن أسعار السيارة ستاريا Staria الـMPV متعددة الأغراض موديل 2025 خلال شهر فبراير الجاري.

ووفقًا لأحدث قائمة سعرية من الوكيل المحلي للعلامة الكورية، تباع السيارة ستاريا HEV الهجينة المتاحة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 3.790.000 جنيه.

تتوفر ستاريا 2025 لعملاء هيونداي في مصر بمقصورة تتسع إلى 7 ركاب ومقاعدها قماشية، مع إمكانية طي الصف الثاني من المقاعد وتحريكه للأمام والخلف لسهولة دخول الركاب للسيارة.

تصميم هيونداي ستاريا الخارجي

مصابيح ستاريا الأمامية هالوجين، مع خاصية الإضاءة النهارية ليد LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وسبويلر خلفي.

محرك هيونداي ستاريا

تعتمد ستاريا على بمحرك Smartstream G1.6 بنزين يعمل بالحقن المباشر مع شحن توربيني (T-GDi)، مع عزم دوران 27.0 KGF/M وقوة 160 حصان.

عوامل أمان هيونداي ستاريا

تتوفر ستاريا بنظام فرامل ABS مضاد للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، نظام الاتزان الالكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وخاصية إيقاف السيارة بعد التصادم، ووسائد هوائية للسائق – والراكب الامامي.

مقصورة هيونداي ستاريا

مقصورة ستاريا مزود بشاشة عدادات مقاس 4.2 بوصة، وشاشة وسطية مقاس 3.8 بوصة، يمكن التحكم من خلالها في الراديو، مع إمكانية توصيل USB، أو توصيل الهاتف من خلال البلوتوث، مع 4 مكبرات للصوت، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة المهام قابلة للإمالة والامتداد، ومكيف هواء يدوي.

قيادة هيونداي ستاريا بالحركة الكهربائية

الموتور الكهربائي بالسيارة يوفر مستوى مقبولا من الراحة في القيادة بفضل تقنية الأداء المحسنة، ويتم التحكم في اهتزاز السيارة لضمان سلاسة التسارع، مع تحسن أداء التحكم لضمان الثبات عند الانعطاف والاستدارة.

ويعمل نظام المساعدة في التحكم بالمراوغة كهربائيًا (e-EHA) على تعزيز ثبات السيارة والحد من مخاطر الاصطدام من خلال وضع ضغط جانبي على الإطارات.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. لادا تطرح نيفا سبورت الجديدة كليًا في الأسواق

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل

بعد ظهورها في مصر.. مواصفات وأسعار تسلا سايبر تراك 2024