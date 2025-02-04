مع إعلان الوكيل عدم توافرها.. ما سعر هيونداي إلنترا CN7 كسر زيرو؟

القاهرة - (مصراوي):

كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الكورية المتوفرة في السوق المحلي خلال شهر فبراير الجاري.

وشهدت قائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، غياب السيارة هيونداي إلنترا CN7 سيدان العائلية موديل 2025 "المستوردة" خلال الشهر الجاري.

وكانت هيونداي إلنترا CN7 Facelift تباع وفقًا لآخر تسعير معلن بأسعار تبدأ من مليون و375 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و530 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و 700 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الأعلى تجهيزًا سعرها مليون و 930 ألف جنيه.

ومع غياب الجديد، يتجه الكثير من المقبلين على الشراء الباحثين عن امتلاك هيونداي إلنترا CN7، نحو سوق المستعمل أملًا في إيجاد السيارة "كسر زيرو".

وتتاح هيونداي إلنترا CN7 فيس ليفت "كسر زيرو" موديل 2024 في أسواق المستعمل الإلكترونية بمتوسط سعري يتراوح بين 1300.000 جنيه وحتى 1.570.000 جنيه؛ ويتحكم في السعر عدد الكيلومترات المقطوعة بالسيارة وحالتها العامة.

مواصفات هيونداي إلنترا CN7 الـFacelift

تعتمد هيونداي النترا CN7 الجديدة على محرك سعته 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 126 حصان، وأقصى عزم دوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

تمتلك إلنترا CN7 عدد من مواصفات الأمان والسلامة تتدرج في فئاتها، وتضم الفئة الأعلى منها العديد منها مثل الفرامل المضادة للانغلاق ABS، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الإتزان الإلكتروني ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات HAC.

كما يتوفر بالسيارة فرامل يد كهرائية، وتعليق تلقائي، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، 4 ستائر هوائية جانبية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، كشف النقط العمياء، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية وغيرها.

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