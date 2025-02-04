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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن توافر السيارة Ioniq 5 فيس ليفت الكهربائية موديل 2025 خلال شهر فبراير.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من وكيل العلامة الكورية الجنوبية، تتوفر IONIQ 5 CE بثلاثة فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 2.850.000 جنيه للفئة الأولى، و3.150.000 جنيه للفئة الثانية، و3.580.000 جنيه للفئة الثالثة.

كما يتوفر لدى وكيل هيونداي السيارة IONIQ 5 N Line موديل 2025 بسعر رسمي 3.750.000 جنيه.

تتوفر النسخة المطروحة في السوق المصري من هيونداي IONIQ 5 CE بنظام دفع RWD دفع خلفي للعجلات، ونظام AWD الدفع الكلي للعجلات.

تعتمد سيارة هيونداي الكهربائية على محركات تتراوح من 125 كيلووات/170 حصان إلى 478 كيلووات/650 حصان.

وبفضل تطوير السيارة لعزم دوران أقصى يصل إلى 605 نيوتن متر، فإن التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س يستغرق 5.3 ثانية، وتصل السيارة إلى السرعة القصوى 185 كلم/س.

ويتوفر لسيارة هيونداي الجديدة بطاريات بسعة تتراوح من 63 إلى 84 كيلو وات ساعة، وهو ما يعني مدى سير يتراوح من 507 إلى 570 كيلومتر.

تأتي هيونداي IONIQ 5 CE فيس ليفت بطول 4.640 ملم وعرض 1.890 ملم، وارتفاع 1.610 ملم.

تتميز المقصورة الداخلية بترتيب جديد لعناصر الاستعمال، فضلا عن العديد من مزايا الراحة مثل وظيفة تدفئة وتهوية المقاعد وتدفئة المقود ومساعد صف السيارة للانتظار.

كما يتوفر بالسيارة نظام دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر لنسخة N Line تجهيزات خاصة مثل المقاعد والمقود والدواسات مع سقف باللون الأسود.

وتقدم هيونداي للسيارة Ioniq 5 الجديدة إضاءة بتقنية LED ونظام ملاحة مطور مع شاشتين قياس 12.25 بوصة بجانب بعضهما البعض، ونظام Smart-Key ومكيف الهواء ثنائي المناطق ونظام تدفئة المقاعد.

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