بـ7.9 مليون جنيه| طرح بي إم دبليو M3 CS Touring الكومبي - صور

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ميونخ - (د ب أ):

أطلقت شركة بي إم دبليو الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الفاخرة، سيارتها M3 CS Touring الكومبي فائقة الأداء الجديدة.

ووفقًا للمعلن من الشركة الألمانية ستقدم السيارة الجديدة في أسواق دول الاتحاد الأوروبي من 152 ألف و900 يورو (7 ملايين و945 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

مظهر خارجي جذاب

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها M3 CS Touring الجديدة تتمتع بمظهر خارجي جذاب؛ حيث تخطف الأنظار من خلال اللون الأحمر حول المقدمة على شكل الكلى، مع ظهور خاص للون الأحمر على الاسبويلر الموجود على حافة السقف، فضلا عن الكشافات العاملة بتقنية LED في مظهر مستوحى من موديلات السباقات.

وتتوفر السيارة الجديدة بالألوان British Racing Green و Laguna Seca Blue وfrozen Solid White و Sapphire.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد الكومبي M3 CS Touring الجديدة على سواعد محرك تربو مزدوج من ست أسطوانات سعة 3.0 لتر، والذي يزأر بقوة 550 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 650 نيوتن متر.

وتنطلق السيارة الكومبي الجديدة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.5 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 300 كلم/س.

ألياف الكربون

وتزدان الكومبي M3 CS Touring الجديدة بباقة من العناصر المصنوعة من ألياف الكربون، وهو ما يساعد على وصول السيارة إلى وزن 1920 كجم. وتشمل هذه العناصر غطاء حيز المحرك والمشتت الأمامي وأغطية المرايا وفتحات التهوية والناشر الخلفي.

وتتألق المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية من ألياف الكربون وأذرع نقل الحركة وتصميم جديد للكونسول الأوسط، كما تعول على التباين بين اللونين الأحمر والأسود، بالإضافة إلى مقود مكسو بفرش ألكانتارا وشعار CS.

كما حصلت السيارة على خدمات ممتص صدمات متوائم، مع تحسينات على نظام الكبح والتوجيه. وتقف السيارة على عجلات أمامية قياس 19 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف. وتتوفر هذه العجلات باللون الأسود أو البرونزي، مع إطارات خاصة من ميشلان.

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